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Марія Степанюк |

Шахтар — Динамо: прогноз букмекерів на матч за Суперкубок України-2021

Шахтар - Динамо

Донецький Шахтар та київське Динамо у середу, 22 вересня,  зустрінуться у межах матчу за Суперкубок України-2021. Гра відбудеться у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок матчу о 21.00 за київським часом.

Прогноз на матч Шахтар – Динамо

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Мірчи Луческу. На перемогу біло-синіх приймають ставки з коефіцієнтом 2.60. Успіх гірників оцінюють в 2.65. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.40.

На перемогу Динамо після компенсованого часу чи серії пенальті коефіцієнт — 1.89, а на Шахтар — 1.91.

Також букмекери оцінили коефіцієнтом 1.98 шанси обох команд відкрити рахунок у грі. Ймовірність того, що жодна з команд не зможе відзначитися у матчі в основний чи компенсований час оцінюють у 14.00.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі із Андрієм Коваленком. Йому асистуватимуть Семен Шлончак і Андрій Скрипка, четвертий суддя – Ігор Пасхал. Арбітр VAR – Євген Арановський.

У восьмому турі української Прем’єр-ліги київське Динамо у компенсований арбітром час змогло взяти три очки у матчі з Олександрією, а в іншому матчі Шахтар розгромив Маріуполь.

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Фото: ФК Шахтар, ФК Динамо Київ

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