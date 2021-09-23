Українська художня гімнастка зі Львова Анастасія Возняк завершує спортивну кар’єру. 22-річна дівчина 17 років була у спорті.

У соцмережі Возняк подякувала своїй мамі, яка відвела її на художню гімнастику, а також тренерам, лікарям та масажистам, з якими працювала протягом своєї кар’єри.

– Я віддала цьому спорту 17 років свого життя. І жодного разу не пошкодувала про це. Я шалено щаслива, що мала можливість тренуватися в збірній України і виступати під прапором України на світовій арені, – зазначила дівчина.

Як додала Анастасія, хоч вона і не стала олімпійською чемпіонкою, але багато чому навчилася.

Також Возняк подякувала всій команді і вболівальникам, а особливо — Ірині Дерюгіній за те, що дала шанс реалізувати мрію, підтримувала і зажди була поруч.

Що відомо про Анастасію Возняк

22-річна гімнастка– дворазова чемпіонка Європи, багаторазова призерка чемпіонатів світу, Європи та Європейських ігор. Також вона брала участь в літніх Олімпійських іграх 2016 і 2020 років.

На Олімпіаді-2016 дівчина зайняла 7-ме місце у груповому багатоборстві. Окрім того, Анастасія – майстер спорту міжнародного класу.

Джерело: НОК

Фото: ФГУ