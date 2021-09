ФІФА покарала Угорщину рекордним штрафом за расизм у матчі проти Англії

Футбольну федерацію Угорщини оштрафували на $217 тис., а національній збірній Угорщини доведеться грати найближчий матч без глядачів.

Таке покарання від ФІФА Угорщина отримала за расистську поведінку вболівальників під час матчу відбору європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2022 між Угорщиною та Англією.

#FIFA have ordered Hungary to play two games behind closed doors and fined its football association over $216K after the racist behavior of fans during the team’s World Cup qualifier vs. England on Sep 2 pic.twitter.com/bnxkvbxIfv

— Football Guy (@RobotFootball) September 21, 2021