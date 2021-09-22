ФІФА покарала Угорщину рекордним штрафом за расизм у матчі проти Англії

Футбольну федерацію Угорщини оштрафували на $217 тис., а національній збірній Угорщини доведеться грати найближчий матч без глядачів.

Таке покарання від ФІФА Угорщина отримала за расистську поведінку вболівальників під час матчу відбору європейської кваліфікації до чемпіонату світу-2022 між Угорщиною та Англією.

#FIFA have ordered Hungary to play two games behind closed doors and fined its football association over $216K after the racist behavior of fans during the team’s World Cup qualifier vs. England on Sep 2 pic.twitter.com/bnxkvbxIfv — Football Guy (@RobotFootball) September 21, 2021

Штраф у розмірі $217 тис. став найбільшим, яким ФІФА коли-небудь карала національні федерації.

Дисциплінарна комісія ФІФА встановила, що угорські фанати допустили расистські образи на адресу гравців гостей, а також кидали сторонні предмети на поле, використовували піротехніку та заблокували сходові отвори.

ФІФА розпочала розслідування після того, як на адресу англійських футболістів Рахіма Стерлінга та Джуда Беллінгема були спрямовані расистські вигуки під час матчу у Будапешті.

Матч групи I відбіркового турніру до чемпіонату світу-2022 Угорщина – Англія (0:4) відбувся 2 вересня у Будапешті.

Після того, як англійські темношкірі футболісти піддалися образам на расистському підґрунті Футбольна асоціація Англії (FA) звернулася до ФІФА з проханням про розслідування інцидентів з фанатами на цій зустрічі.

Таким чином, збірна Угорщини проведе наступний домашній матч у відборі до ЧС-2022 проти Албанії 9 жовтня за пустих трибун. Ще одним матчем за порожніх трибун Угорщина покарана умовно – це станеться, якщо протягом двох років випробувального терміну трапляться нові подібні інциденти за участю вболівальників.