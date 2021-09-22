Колишній російський футболіст, а нині головний тренер волгоградського ФК Ротор Дмитро Хохлов позивається до Facebook через те, що соціальна мережа сприймає його прізвище як образу українців.

Футбольний фахівець подав відповідну заяву до Солнцевського районного суду Москви ще у липні. На початку вересня відбулося попереднє слухання у цій справі.

Хохлов просить суд заборонити соціальній мережі здійснювати щодо нього будь-які дії, а також вимагає компенсацію моральної шкоди.

— Проблема в тому, що моє прізвище блокують. Тому ні я, ні мої друзі та знайомі не можемо нормально використовувати Facebook та Instagram. Мені багато людей зателефонували і сказали, що при будь-якій згадці блокується прізвище. А вони потрапляють в бан на тиждень. Вперше ми це помітили наприкінці цієї весни, – сказав Хохлов.

Соцмережі сприймають прізвище Хохлова як зневажливе ставлення до українців. Тренер часто коментує футбольні події у ЗМІ, а тому у бан ризикують потрапити не лише його найближче оточення, але й медійники.

Адміністрація Facebook почала блокувати повідомлення російськомовних користувачів за використання слова “хохол” приблизно із 2015 року.

У блогерів зникали їхні пости, а користувачів акаунтів відправляли у бан без пояснення причин.

Хто такий Дмитро Хохлов?

В Україні він прославився після 1999 року, а саме перед матчем між збірними Росії та України в межах відбору до Євро-2000.

Тоді московська газета Радянський спорт вийшла на першій шпальті із заголовком Бий, Хохлов, тримай, Хлєстов, не пропускай, Філімонов, рятуй Росію!

Російською мовою ця фраза за звучанням тотожна заклику Бий хохлів, рятуй Росію, що є алюзією на відомий білогвардійський лозунг Бий жидів, спасай Росію з використанням зневажливого прізвиська українців.

Ця стаття стала дуже обговорюваною не лише в Росії, але й в Україні. Сам Хохлов ще й сфотографувався з цим номером газети.

Гра у Москві, яка відбулася 9 жовтня на Лужниках, завершилася нічиєю 1:1. Росіяни відкрили рахунок на 75-й хвилині, але під кінець зустрічі українці зрівняли завдяки голу Андрія Шевченка після помилки голкіпера господарів Олександра Філімонова.

Завдяки голу Шевченка Росія залишилася за бортом чемпіонату Європи з футболу. Після гри статтю-відповідь написала вже українська газета Команда з заголовком Пий, Хохлов, кінець Росії.

Фото: ФК Ротор

Джерело: Octagon