Шахтар — Динамо: прогноз букмекерів на матч за Суперкубок України-2021

Донецький Шахтар та київське Динамо у середу, 22 вересня, зустрінуться у межах матчу за Суперкубок України-2021. Гра відбудеться у Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Початок матчу о 21.00 за київським часом.

Прогноз на матч Шахтар – Динамо

На думку букмекерів, в обох команд рівні шанси на перемогу й оцінюється коефіцієнтом 2.70. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.15.

На перемогу Динамо та Шахтаря після компенсованого часу чи серії пенальті коефіцієнт — 1.90.

Також букмекери оцінили коефіцієнтом 2.05 шанси обох команд відкрити рахунок у грі. Ймовірність того, що жодна з команд не зможе відзначитися у матчі в основний чи компенсований час оцінюють у 9.50.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі із Андрієм Коваленком. Йому асистуватимуть Семен Шлончак і Андрій Скрипка, четвертий суддя – Ігор Пасхал. Арбітр VAR – Євген Арановський.

У восьмому турі української Прем’єр-ліги київське Динамо у компенсований арбітром час змогло взяти три очки у матчі з Олександрією, а в іншому матчі Шахтар розгромив Маріуполь.

Фото: ФК Шахтар, ФК Динамо Київ