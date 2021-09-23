Під час останнього матчу української прем’єр-ліги між Динамо та Олександрією шанувальники киян влаштували бійку на НСК Олімпійський. Тож УАФ вирішила покарати біло-синіх.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ оштрафував Динамо за поведінку їхніх фанатів на максимально можливу суму за дисциплінарними правилами Асоціації – 500 тис. грн.

Ба більше, підопічні Мірчі Луческу проведуть найближчі два домашні поєдинки з частково закритими секторами. Так, порожніми будуть сектори 41 та 43, де під час матчів киян розташовується ультрас.

Відзначимо, наступні два матчі розіграшу УПЛ Динамо зіграє проти Шахтаря – 3 жовтня та Дніпра-1 – 23 жовтня. Відповідно, ультрас не зможе підтримати клуб.

Окрім того, Комітет умовно покарав киян одним матчем без глядачів з випробувальним терміном до кінця сезону-2021/22.

Що сталося на НСК Олімпійський

18 вересня Динамо приймало Олександрію на стадіоні НСК Олімпійський у восьмому турі чемпіонату України.

Під час гри сталася сутичка між декількома представниками ультрас Динамо та простими глядачами.

За попередньою інформацією, вона виникла через те, що один із вболівальників зробив зауваження ультрас щодо запалювання фаєрів на стадіоні.

Після чого фанати біло-синіх перелізли через паркан до сусіднього сектора та влаштували бійку. Унаслідок цього четверо осіб отримали травми.

Водночас поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство, що передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Матч Динамо – Олександрія закінчився з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Підопічні Луческу – лідери УПЛ після восьми турів. У активі клубу 22 очки. На другому місці розташувалися гірники, що відстають від біло-синіх на 3 очки.

22 вересня пройшов матч за Суперкубок України, де Динамо з рахунком 3:0 поступилося Шахтарю.

Фото: ФК Динамо