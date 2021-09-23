Президент Федерації академічного веслування України Андрій Вінграновський назвав безпідставними звинувачення у недофінансуванні олімпійських видів спорту.

За його словами, у 2020-2021 роках фінансування олімпійців було найкращим за часи незалежності.

– Навіть не можу пригадати, коли так фінансувалися олімпійські види спорту, як протягом 2020-2021 років. За це велика подяка і від себе особисто, і від усіх президентів федерацій, з якими я спілкуюсь, міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту. Йому, попри всі карантинні складнощі, вдалось вивести роботу міністерства на новий якісний рівень, – підкреслив Андрій Вінграновський.

Він додав, що збірна з академічного веслування була повністю забезпечена усім необхідним інвентарем і обладнанням під час підготовки до Олімпійських ігор.

– Упевнений, що жодна з українських спортивних федерацій не може дорікнути керівництву Мінспорту за недофінансування – ми ж усі спілкуємося один з одним, – зазначив президент Федерації академічного веслування.

За його словами, розмови про недофінансування підготовки олімпійців до ігор ідуть від тих спортсменів, чия спортивна майстерність не дозволила отримати олімпійську ліцензію.

– Українському спорту пощастило, що у такий складний ковідний час керівництво нашого профільного міністерства довірили професіоналу, який сам пройшов увесь шлях від успішного спортсмена та тренера до відповідального керівника-управлінця і розуміє, що саме необхідно на кожному етапі у підготовці олімпійців, та й взагалі розуміє всю нашу кухню, – резюмував Андрій Вінграновський.

Андрій додав, що подібні розмови щодо недофінансування велися, ведуться і будуть вестися, тож їм, незважаючи на всю цю балаканину, потрібно продовжувати робити свою справу якісно.