Ломаченко підтвердив дату наступного бою і назвав суперника

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко підтвердив майбутній поєдинок із ганським боксером Річардом Коммі.

Українець підтвердив, що вони вийдуть на ринг 11 грудня 2021 року на легендарній арені Madison Square Garden.

— 11 грудня на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку відбудеться мій наступний бій проти Річарда Коммі, – сказав боксер в інтерв’ю iFL TV.

Ломаченко додав, що хоче реваншу із Теофімо Лопесом, але ніхто не знає, що буде завтра.

— Сьогодні вони погоджуються битися, завтра відмовляються, а післязавтра знову кажуть Так. До того ж, у них є бій. Лопес буде битися у жовтні з Камбососом. Я думаю, після цього ми все дізнаємося, – зауважив Ломаченко.

Свій останній бій Василь Ломаченко провів у червні 2021 року, коли нокаутував японця Масаєші Накатані.

34-річний Коммі – колишній володар поясу IBF у легкій вазі. У грудні 2019 року він програв нокаутом Теофімо Лопесу.

Свій останній бій Коммі провів у лютому поточного року, нокаутувавши свого суперника – перед ганцем не встояв домініканець Джексон Марінес.

Коммі стане другим суперником українця, який зустрічався з Лопесом і програв йому. До цього був Накатані.

У профі ганець провів 33 поєдинки, у яких 30 разів святкував перемогу і ще тричі була зафіксована поразка – від Роберта Істера-молодшого, Дениса Шафікова та Теофімо Лопеса.

Джерело: iFL TV