У Лондоні на 20-тисячній арені О2 відбулася офіційна церемонія зважування боксерів Олександра Усика та чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа.

Вихід боксерів оголосив легендарний рінг-анонсер Майкл Баффер. Усик вийшов під композицію українського гурту Kazka – Поплакала, а Джошуа з’явився під трек The White Stripes – Nation Army.

Вага Усика – 100,2 кг, британець показав вагу 108,9 кг. Таким чином, українець виявився легшим за Джошуа майже на дев’ять кілограм.

FINAL FACE OFF IBF

WBA Super

WBO

IBO World Heavyweight Titles on the line tomorrow night! #JoshuaUsyk pic.twitter.com/3lzovl6wcR — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 24, 2021

Церемонію зважування також провів український боксер Максим Продан, який захищатиме чемпіонський пояс IBF International у бою з албанцем Флоріаном Марку.

Український боксер прийшов на церемонію у пуловері та жовтій футболці, на якій був напис Україна та зображено національний герб.

Продан вклався у відведену вагу, а ось Марку знадобилася допомога, адже боксеру довелося зняти із себе весь одяг.

Але й це не допомогло албанцю, який переважив на 0,4 фунти. У Марку є дві години, щоб вкластися у вагу і зберегти титульний бій.

Опісля боксери провели ще одну битву поглядів, під час якої Продан поводив себе традиційно спокійно, а Марку весь час базікав і провокував українця. Після протокольного фото Продан вигукнув: Слава Україні – Forza Italy!

Річ у тім, що Продан живе та тренується в Італії із 2014 року.

Великий вечір боксу, головним хедлайнером якого стане бій Ентоні Джошуа та Олександра Усика, відбудеться у Лондоні 25 вересня на Тоттенгем Готспур Стедіум.

Перша дуель поглядів Усика та Джошуа відбулася 23 вересня. Тоді ж відбулася традиційна прес-конференція перед боєм. На заході українець вразив своїм екстравагантним вбранням, яке нагадало шанувальникам костюм Джокера.

Тоді ж відбулася й перша битва поглядів Максима Продана та Флоріана Марку. Албанець поводив себе вкрай агресивно і, коли боксери розвернулися один до одного, сильно штовхнув українця.