Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Пісня Kazka та Слава Україні! Як пройшла церемонія зважування перед боєм Джошуа – Усик

Усик - Джошуа

У Лондоні на 20-тисячній арені О2 відбулася офіційна церемонія зважування боксерів Олександра Усика та чемпіона за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа.

Вихід боксерів оголосив легендарний рінг-анонсер Майкл Баффер. Усик вийшов під композицію українського гурту Kazka – Поплакала, а Джошуа з’явився під трек The White Stripes – Nation Army.

Вага Усика – 100,2 кг, британець показав вагу 108,9 кг. Таким чином, українець виявився легшим за Джошуа майже на дев’ять кілограм.

Церемонію зважування також провів український боксер Максим Продан, який захищатиме чемпіонський пояс IBF International у бою з албанцем Флоріаном Марку.

Український боксер прийшов на церемонію у пуловері та жовтій футболці, на якій був напис Україна та зображено національний герб.

Максим Продан

Продан вклався у відведену вагу, а ось Марку знадобилася допомога, адже боксеру довелося зняти із себе весь одяг.

Читайте
Джошуа — Усик: букмекери назвали фаворита бою

Але й це не допомогло албанцю, який переважив на 0,4 фунти. У Марку є дві години, щоб вкластися у вагу і зберегти титульний бій.

Опісля боксери провели ще одну битву поглядів, під час якої Продан поводив себе традиційно спокійно, а Марку весь час базікав і провокував українця. Після протокольного фото Продан вигукнув: Слава Україні – Forza Italy!

Річ у тім, що Продан живе та тренується в Італії із 2014 року.

Великий вечір боксу, головним хедлайнером якого стане бій Ентоні Джошуа та Олександра Усика, відбудеться у Лондоні 25 вересня на Тоттенгем Готспур Стедіум.

Перша дуель поглядів Усика та Джошуа відбулася 23 вересня. Тоді ж відбулася традиційна прес-конференція перед боєм. На заході українець вразив своїм екстравагантним вбранням, яке нагадало шанувальникам костюм Джокера.

Тоді ж відбулася й перша битва поглядів Максима Продана та Флоріана Марку. Албанець поводив себе вкрай агресивно і, коли боксери розвернулися один до одного, сильно штовхнув українця.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка