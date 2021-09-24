Застаріла інфраструктура, яка формувалась ще за радянських часів – найбільша перешкода для розвитку українського спорту. Так вважає бронзова призерка Олімпійських ігор-2012 з легкої атлетики Ольга Саладуха.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв’ю рубрики 33 на 3 програми Ранок у великому місті на ICTV.

На думку легкоатлетки, рівень українського спорту можна оцінити на сім із десяти балів.

Саладуха зізналася, що погодилася долучитися до команди Слуга народу на запрошення президента України Володимира Зеленського, адже хотіла спробувати себе у політиці.

Своїм найбільшим політичним досягненням колишня легкоатлетка вважає ухвалення законопроекту Про меценатство у спорті, а у Верховній Раді її найбільше дратують некомпетентні запитання — зі сфер, у яких не розбирається.

Найбільші призові, які Саладуха отримувала за свою кар’єру, – це $100 тис. Ольга розповіла, на що їх витратила:

— Квартира, автівка та все, що потрібно для життя, – зізналася Ольга.

Найспортивнішими чоловіками в українському парламенті Саладуха вважає колег із партії: Жана Беленюка, Артема Дмитрука та Миколу Тищенка.

Літні Олімпійські ігри-2020 стали третіми у кар’єрі Ольги Саладухи. У Токіо вона не змогла кваліфікуватися у фінал змагань у потрійному стрибку і ухвалила рішення завершити свою спортивну кар’єру.

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Фото: Olga Saladukha