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Марія Степанюк |

У боротьбу вступають Динамо і Шахтар: всі пари 1/8 фіналу Кубка України

Кубок України

Сьогодні, 24 вересня, у Будинку футболу у Києві відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2021/22.

В 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєдналися п’ять представників України у єврокубках – київське Динамо, донецький Шахтар, луганська Зоря, Колос з Ковалівки та полтавська Ворскла.

Всі пари 1/8 фіналу Кубка України-2021/22

  • Альянс Липова Долина (Перша ліга) – Львів
  • Верес Рівне – Ворскла Полтава
  • ЛНЗ Черкаси (Друга ліга) – Дніпро-1
  • Зоря Луганськ – Рух Львів
  • Маріуполь – Динамо Київ
  • Металіст Харків (Перша ліга) – Колос Ковалівка
  • Металіст-1925 Харків – Олександрія
  • Чорноморець – Шахтар Донецьк

Матчі 1/8 фіналу заплановані на 27 жовтня. Чвертьфінали мають відбутися 2 березня, а півфінали – 20 квітня.

Володар трофея визначиться 11 травня 2022 року. За регламентом, на кожній стадії турніру команди проводять по одному матчу.

На стадії 1/16 фіналу припинили боротьбу за трофей три клуби української Прем’єр-ліги: чернігівська Десна, Інгулець та Минай.

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