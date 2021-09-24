Сьогодні, 24 вересня, у Будинку футболу у Києві відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2021/22.

В 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєдналися п’ять представників України у єврокубках – київське Динамо, донецький Шахтар, луганська Зоря, Колос з Ковалівки та полтавська Ворскла.

Всі пари 1/8 фіналу Кубка України-2021/22

Альянс Липова Долина (Перша ліга) – Львів

Верес Рівне – Ворскла Полтава

ЛНЗ Черкаси (Друга ліга) – Дніпро-1

Зоря Луганськ – Рух Львів

Маріуполь – Динамо Київ

Металіст Харків (Перша ліга) – Колос Ковалівка

Металіст-1925 Харків – Олександрія

Чорноморець – Шахтар Донецьк

Матчі 1/8 фіналу заплановані на 27 жовтня. Чвертьфінали мають відбутися 2 березня, а півфінали – 20 квітня.

Володар трофея визначиться 11 травня 2022 року. За регламентом, на кожній стадії турніру команди проводять по одному матчу.

На стадії 1/16 фіналу припинили боротьбу за трофей три клуби української Прем’єр-ліги: чернігівська Десна, Інгулець та Минай.