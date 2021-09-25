Бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні Тоттенгем Готспур.

Онлайн бій між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком можна буде побачити не не раніше 23.50 за київським часом.

На кону поєдинку стоятимуть чотири пояси чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO, якими володіє британець.

На думку букмекерів, фаворитом бою є Джошуа. На перемогу британця приймають ставки з коефіцієнтом 1.55. Тоді як успіх Усика оцінюється котируванням 2.90. На нічию дають — 21.0.

В останніх п’яти боях Ентоні здобув чотири перемоги, дві з яких дострокові й іще дві – за рішенням суддів. Британець програв лише раз, коли вперше зустрівся з мексиканцем Енді Руїсом.

Усик всі свої останні п’ять поєдинків виграв, але достроково лише два. Для Олександра це буде третій бій у надважкій вазі.

24 вересня боксери провели офіційну церемонію зважування перед боєм Джошуа – Усик. Олександр вийшов під композицію українського гурту Kazka, а Джошуа з’явився під трек The White Stripes. Згідно з результатами зважування, українець виявився легшим за Джошуа майже на дев’ять кілограм.

Текстову трансляцію бою Джошуа – Усик можна буде подивитися на сайті Факти ICTV.