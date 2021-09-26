Українець Продан програв чемпіонський пояс IBF роздільним рішенням суддів

Український боксер Максим Продан не зміг захистити титул чемпіона за версією IBF International у бою з албанцем Флоріаном Марку.

Поєдинок боксерів тривав усі десять раундів. Продан поступився Марку роздільним рішенням суддів. Перший суддя із суттєвою перевагою був на боці українця 99:91, а решта двоє віддали перемогу опоненту 93:97, 94:96.

Поєдинок проходив у напівсередній вазі в андекарті бою між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком у Лондоні на Тоттенгем Готспур Стедіум.

На ринзі першим номером більшу частину поєдинку працював саме українець, а його опонент зрідка видавав яскраві комбінації.

Після бою суддів у соціальних мережах звинуватили в упередженості, адже організатор вечору боксу на стадіоні Тоттенгема промоутерська компанія Matchroom Boxing, якій належить контракт Марку.

До поразки від Марку українець був непереможний. На його рахунку 19 перемог (15 – нокаутом) та одна нічия. Албанець до поєдинку з Проданом теж не знав гіркоти поразок – він виграв у восьми з дев’яти поєдинків, ще одного разу бій за його участі завершився нічиєю.

Бій Продан – Марку міг не відбутися, адже албанець провалив церемонію зважування – не вклався у відведену вагу. Йому дали дві години, щоб вкластися у ліміт ваги, що йому вдалося.