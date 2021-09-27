Олександр Усик повернувся в Україну після бою з Джошуа

Новий чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Олександр Усик прилетів з Лондона до Києва вночі 27 вересня о 00.35.

А чемпіонські пояси українця привезуть за три тижні.

26 вересня в Лондоні Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа, відібравши у нього відразу чотири пояси.

Для 34-річного українця це був 19-й професійний поєдинок, і всі вони були переможними.

На рахунку 31-річного британця – 26 поєдинків, з яких два принесли поразку.

Усик став третім боксером в історії, який спочатку завоював чемпіонські пояси у важкій вазі, а після цього – в суперважкій вазі. Раніше це вдавалося лише американцю Евандеру Холіфілду і британцю Девіду Хею. Також Усик став третім українським чемпіоном у суперважкій вазі після Володимира і Віталія Кличків.