Донецький Шахтар у вівторок, 28 вересня, проведе матч у межах другого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2021/22 на стадіоні НСК Олімпійський у Києві проти міланського Інтера. Початок матчу о 19.45 за київським часом.

Прогноз на матч Шахтар – Інтер

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Сімоне Індзагі. На перемогу нерадзуррі приймають ставки з коефіцієнтом 1.57. Успіх гірників оцінюють в 5.90. Нічийний результат зустрічі — 4.40.

На те, що міланці першими відкриють рахунок у матчі, дають коефіцієнт 1.47, а на підопічних Роберто Де Дзербі — 2.95. На те, що голів у матчі глядачі не побачать, приймають ставки з коефіцієнтом 16.50.

Матч у Києві довірили судити румунській бригаді арбітрів на чолі з рефері Іштваном Ковачем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Васіле Марінеску та Овідіу Артене. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Андрей Ківулете. За систему VAR відповідатиме німець Марко Фріц.

Це буде шоста зустріч команд в історії. Двічі перевага була на боці Інтера, ще тричі гра завершувалася нічиєю.

Востаннє суперники зустрічалися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів-2021/22 – обидва матчі завершилися з рахунком 0:0.

У першому турі групового етапу Шахтар сенсаційно поступився молдовському Шерифу (0:2), а Інтер у рідних стінах мінімально програв мадридському Реалу (0:1).

Фото: ФК Шахтар, Depositphotos