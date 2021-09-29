45 – це лише перший тайм: Зеленський привітав Шевченка із днем народженням

Президент України Володимир Зеленський привітав із 45-річчям екс-тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка.

У соціальних мережах глава держави відзначив досягнення зірки Мілана та київського Динамо, як гравця та наставника національної команди України.

— Він увійшов до топ-100 найкращих гравців XX століття. Він творив дива на полі під номером 7, а у новітній історії нашого футболу став номером один. Перший українець, який виграв Лігу чемпіонів. Перший українець, який за часів незалежності отримав Золотий м’яч. А як тренер – перший, хто вивів збірну України до плей-оф чемпіонату Європи. Андрій Шевченко. Для молодого покоління гравців – Андрій Миколайович. Для звичайних уболівальників – просто Шева, – зазначив Зеленський.

Він додав, що Шевченку виповнюється 45 років, а у футболі – це лише перший тайм.

— Бажаю, щоб і подальша гра була так само сповнена успіхів, складалася на твою користь, а отже – на радість усім нам і на славу всій Україні, – побажав президент.

Андрій Шевченко — найтитулованіший футболіст в історії незалежної України. Він захищав кольори київського Динамо, італійського Мілана та лондонського Челсі.

Він став першим українцем, хто виграв Лігу чемпіонів, а у 2004 році він завоював Золотий м’яч.

Шевченко очолював збірну України з футболу у 2016-2021 роках, яку з першого місця вивів до фінальної частини Євро-2020. Безпосередньо на чемпіонаті Європи з футболу синьо-жовті під його керівництвом дійшли до чвертьфіналу турніру.

Джерело: Володимир Зеленський