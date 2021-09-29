У матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2021/2022 французький ПСЖ обіграв англійський Манчестер Сіті з рахунком 2:0 на стадіоні Парк де Пренс у Парижі.

Одним з героїв зустрічі став знаменитий нападник ПСЖ та збірної Аргентини Ліонель Мессі.

Уже на 8-й хвилині поєдинку парижани відзначились голом завдяки нападнику Ідріссу Гайє. Він забив м’яч у сітку воріт англійців потужним ударом близько з 8 метрів.

До закінчення першого тайму Манчестер Сіті цілком міг забити гол. Однак протягом однієї атаки за господарів двічі зіграла поперечина після ударів Рахіма Стерлінга і Бернарду Сілви.

Після перерви, на 74-й хвилині, аргентинець Ліонель Мессі забив дебютний гол за ПСЖ та подвоїв перевагу команди.

У наступному турі ПСЖ проведе домашній поєдинок з німецьким РБ Лейпциг, а Манчестер Сіті зіграє в гостях проти бельгійського Брюгге.

Відзначимо, що один з лідерів збірної України Олександр Зінченко за городян не зміг грати через травму. Ба більше, через це він не допоможе національній команді у жовтневих матчах відбору до чемпіонату світу-2022.

Водночас у паралельному матчі ЛЧ Шахтар зіграв внічию з Інтером – 0:0. Гірники змусили відбиватися чемпіона Італії, проте так і не змогли відкрити рахунок.