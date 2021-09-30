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Людмила Богданова |

Хижняк став найкращим боксером року за версією AIBA

Хижняк став найкращим боксером року за версією AIBA

Український боксер Олександр Хижняк став найкращим боксером 2021 року за версією Міжнародної асоціації аматорського боксу (AIBA).

Асоціація також визнала найкращим тренером Олександра Хижняка – це тренер і батько Хижняка молодшого.

Відповідні сертифікати Хижняки отримали з нагоди Міжнародного дня боксу.

2021 рік став успішним для Олександра Хижняка. Влітку він дебютував на Олімпійських іграх-2020 в японському Токіо.

Українець став срібним призером Олімпіади у змаганнях з боксу серед чоловіків у ваговій категорії до 75 кг.

Наразі Хижняку 26 років. Він є заслуженим майстром спорту України, на його рахунку низка нагород.

У 2015 році він здобув бронзову медаль на Європейських іграх у Баку. У 2017 році – два золота на Чемпіонаті світу та Чемпіонаті Європи.

Європейські ігри-2019 року у Мінську принеси Хижняку ще одну золоту нагороду.

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Джерело: Федерація боксу України 

Фото: Федерація боксу України 

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