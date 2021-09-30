Український боксер Олександр Хижняк став найкращим боксером 2021 року за версією Міжнародної асоціації аматорського боксу (AIBA).
Асоціація також визнала найкращим тренером Олександра Хижняка – це тренер і батько Хижняка молодшого.
Відповідні сертифікати Хижняки отримали з нагоди Міжнародного дня боксу.
2021 рік став успішним для Олександра Хижняка. Влітку він дебютував на Олімпійських іграх-2020 в японському Токіо.
Українець став срібним призером Олімпіади у змаганнях з боксу серед чоловіків у ваговій категорії до 75 кг.
Наразі Хижняку 26 років. Він є заслуженим майстром спорту України, на його рахунку низка нагород.
У 2015 році він здобув бронзову медаль на Європейських іграх у Баку. У 2017 році – два золота на Чемпіонаті світу та Чемпіонаті Європи.
Європейські ігри-2019 року у Мінську принеси Хижняку ще одну золоту нагороду.
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Джерело: Федерація боксу України
Фото: Федерація боксу України