Нічия, яка залишає обидві команди у біді: огляд ЗМІ після матчу Шахтар – Інтер

Донецький Шахтар розписав нічию з міланським Інтером у межах другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/22. Гра відбулася у Києві на НСК Олімпійський та завершилася з рахунком 0:0.

Факти ICTV зібрали огляд італійської преси після чергової дуелі гірників та нерадзуррі.

Інтер розтринькує моменти в Україні, але все ж грає у нічию

La Gazzetta dello Sport

Видання відзначає, що команди третю поспіль очну гру грають з нічийним рахунком 0:0, а також захоплюється сейвами голкіпера гірників Андрія Пятова на останніх хвилинах матчу.

Чергова нічия з Шахтарем означає для нерадзуррі крок назад з погляду гри та результату. Двох ударів по воротах Шахтаря в кінці матчу недостатньо, щоб забарвити цей футбольний вечір.

Інтер грав без тактичних змін, тоді як Шахтар постійно нарощував оберти, що перешкоджало гостям адаптуватися. У цьому плані нерадзуррі були розгромлені, Дамфріс та Дімарко були безсилі проти агресивних флангових захисників Де Дзербі. Після удару Додо тільки диво у вигляді Шкриняра залишило ворота Інтера на замку.

Індзагі до кінця гри незрозумілим чином не змінював картину гри Інтера, який був, ймовірно, задоволений тим, що відбувалося на полі.

Де Дзербі зупиняє Індзагі

Tuttosport

Матч між донецьким Шахтарем та Інтером завершився нулями. Це як краватка, яка нікому не потрібна. Де Дзербі та Індзагі залишаються дружньо сидіти у нижній частині турнірної таблиці групи D, маючи лише одне очко.

— Хлопці Де Дзербі почали потужно, відразу задавши чудовий темп грі, але нерадзуррі змогли вийти з-під опіки та кілька разів перетягнути ковдру на себе, створивши найсмачніші моменти.

Гра була збалансованою, господарі контролювали м’яч, але саме нерадзуррі змогли створити найкращі моменти: Барелла в першому таймі влучив у поперечину, а наприкінці гри удари Корреа та Де Врея були парирувані сейвами воротаря Пятова.

Очко, яке залишає Де Дзербі та Індзагі у біді

Corriere della Sera

Інтер у Лізі чемпіонів – це суперечність, що зводиться до мінімуму і забирає вистражданий бал з поля Шахтаря. Групова таблиця залишає двері відкритими для всіх, але третя поспіль 0:0 проти українців – це фотофакт двох матчів із минулого сезону. Все це привносить дивне відчуття неспокою.

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Команда Індзагі мала чотири втрачених чистих шанси у невидовищному матчі, в якому їх часто забивав у глухий кут жвавий суперник. Поспіх, тривога, відсутність холоднокровності, упущені моменти – це помилки, за які у Європі дорого платять.

Шахтар контролював гру, Інтер створив найкращі моменти, якими не скористався. У кінці гри він міг брати три очки, але удари Корреа та Де Врея не стали загрозою перед монументальним воротарем господарів Пятовим.

Найкращі моменти матчу Шахтар – Інтер ви можете подивитися у відеоогляді зустрічі на сайті Факти ICTV.

Фото: ФК Шахтар

Джерело: La Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Corriere della Sera