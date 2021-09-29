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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Нічия, яка залишає обидві команди у біді: огляд ЗМІ після матчу Шахтар – Інтер

Шахтар Інтер

Донецький Шахтар розписав нічию з міланським Інтером у межах другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2021/22. Гра відбулася у Києві на НСК Олімпійський та завершилася з рахунком 0:0.

Факти ICTV зібрали огляд італійської преси після чергової дуелі гірників та нерадзуррі.

Інтер розтринькує моменти в Україні, але все ж грає у нічию

  • La Gazzetta dello Sport

Видання відзначає, що команди третю поспіль очну гру грають з нічийним рахунком 0:0, а також захоплюється сейвами голкіпера гірників Андрія Пятова на останніх хвилинах матчу.

Чергова нічия з Шахтарем означає для нерадзуррі крок назад з погляду гри та результату. Двох ударів по воротах Шахтаря в кінці матчу недостатньо, щоб забарвити цей футбольний вечір.

Інтер грав без тактичних змін, тоді як Шахтар постійно нарощував оберти, що перешкоджало гостям адаптуватися. У цьому плані нерадзуррі були розгромлені, Дамфріс та Дімарко були безсилі проти агресивних флангових захисників Де Дзербі. Після удару Додо тільки диво у вигляді Шкриняра залишило ворота Інтера на замку.

Огляд італійської преси після матчу Шахтар – Інтер від 29.09.2021

Індзагі до кінця гри незрозумілим чином не змінював картину гри Інтера, який був, ймовірно, задоволений тим, що відбувалося на полі.

Де Дзербі зупиняє Індзагі

  • Tuttosport

Матч між донецьким Шахтарем та Інтером завершився нулями. Це як краватка, яка нікому не потрібна. Де Дзербі та Індзагі залишаються дружньо сидіти у нижній частині турнірної таблиці групи D, маючи лише одне очко.

— Хлопці Де Дзербі почали потужно, відразу задавши чудовий темп грі, але нерадзуррі змогли вийти з-під опіки та кілька разів перетягнути ковдру на себе, створивши найсмачніші моменти.

Огляд італійської преси після матчу Шахтар – Інтер від 29.09.2021

Гра була збалансованою, господарі контролювали м’яч, але саме нерадзуррі змогли створити найкращі моменти: Барелла в першому таймі влучив у поперечину, а наприкінці гри удари Корреа та Де Врея були парирувані сейвами воротаря Пятова.

Очко, яке залишає Де Дзербі та Індзагі у біді

  • Corriere della Sera

Інтер у Лізі чемпіонів – це суперечність, що зводиться до мінімуму і забирає вистражданий бал з поля Шахтаря. Групова таблиця залишає двері відкритими для всіх, але третя поспіль 0:0 проти українців – це фотофакт двох матчів із минулого сезону. Все це привносить дивне відчуття неспокою.

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Команда Індзагі мала чотири втрачених чистих шанси у невидовищному матчі, в якому їх часто забивав у глухий кут жвавий суперник. Поспіх, тривога, відсутність холоднокровності, упущені моменти – це помилки, за які у Європі дорого платять.

Огляд італійської преси після матчу Шахтар – Інтер від 29.09.2021

Шахтар контролював гру, Інтер створив найкращі моменти, якими не скористався. У кінці гри він міг брати три очки, але удари Корреа та Де Врея не стали загрозою перед монументальним воротарем господарів Пятовим.

Найкращі моменти матчу Шахтар – Інтер ви можете подивитися у відеоогляді зустрічі на сайті Факти ICTV.

Фото: ФК Шахтар

Джерело: La Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Corriere della Sera

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