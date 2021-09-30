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Марія Степанюк |

Де дивитися матч Зоря — Рома у Лізі конференцій

Віктор Скрипник

Луганська Зоря зустрінеться із римською Ромою у межах матчу другого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2021/22. Гра відбудеться 30 вересня у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена.

Початок матчу о 19.45 за київським часом.

Де дивитися Зоря — Рома?

Вітчизняні вболівальники можуть подивитися гру у прямому ефірі на платформі MEGOGO на каналі MEGOGO Футбол 1.

У повторі гру можна буде подивитися 1 жовтня о 10.00 на MEGOGO Футбол 1.

Це буде перша очна зустріч команд в історії. В останніх матчах чемпіонату України Зоря здобула дві перемоги: над Дніпром-1 (4:0) та одеським Чорноморцем (3:0), а Рома у чемпіонаті Італії здолала Удінезе 1:0, але поступилася у римському дербі Лаціо 2:3.

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У першому турі Ліги конференцій Рома розгромила болгарський ЦСКА із Софії з рахунком 5:1, а Зоря неочікувано поступилася норвезькому клубу Буде-Глімт (3:1).

У турнірній таблиці квартету С Рома йде першою, маючи в активі три очки, стільки ж у норвезького Буде-Глімт, який йде слідом. Зоря та ЦСКА Софія поки очок не набрали і посідають третє та четверте місця відповідно.

Фото: FC Zorya

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