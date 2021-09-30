У матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2021/2022 Манчестер Юнайтед зумів обіграти Вільярреал з рахунком 2:1. Приніс команді на останніх хвилинах перемогу Кріштіану Роналду, який встановив черговий рекорд.

Перший тайм виявився досить спокійним, хоч і були яскраві моменти. Данджума мав шанси відкрити рахунок, однак воротар манкуніанців не поступився і протягом гри був на висоті.

На 53-й хвилині гості все-таки вирвалися вперед завдяки потужному голу Пако Алькасеру. Та Манчестер Юнайтед, оговтавшись, досить швидко відігрався.

Алекс Теллес через 7 хвилин ідеально загатив м’яч у дальній кут Вільярреалу після передачі Фернандеша зі штрафного.

У додатковий час, на 95-й хвилині, відзначився голом Роналду, який і приніс остаточну перемогу команді. Цей сезон для бомбардира є 19-м у Лізі чемпіонів.

Таким чином Манчестер Юнайтед посідає третє місце у своїй групі з 3 очками. Водночас Вільярреал розташувався на четвертому, маючи на рахунку один бал.

Відзначимо, що для 36-річного Роналду цей поєдинок став 178-м у межах Ліги чемпіонів. Він побив рекорд за кількістю зіграних матчів на турнірі.

Гравець вийшов на перше місце, випередивши іспанського екс-воротаря мадридського Реалу і Порту – Ікера Касільяса.

Загалом Роналду зіграв за Манчестер Юнайтед в ЛЧ 54 матчі, за Реал – 101, а за Ювентус – 23. У активі знаменитого бомбардира 136 голів у Лізі чемпіонів.

Ба більше, гол у ворота Вільярреалу – це 41-й переможний і рекордний гол для португальця в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що 31 серпня Роналду повернувся до Манчестер Юнайтед. 36-річний футболіст підписав контракт із клубом на два сезони з можливістю продовження ще на рік.

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