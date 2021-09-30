Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі прокоментував перемогу українського боксера Олександра Усика в бою за титули WBA, WBO, IBF і IBO з британцем Ентоні Джошуа.

Ба більше Ф’юрі зізнався, що його зачепив сенсаційний тріумф новоспеченого чемпіона світу у надважкій вазі.

– Усик зробив свою справу. Це все, що я знаю. Він виграв свій бій, тож удачі йому. Нічого оцінювати або говорити. Чи дивився я бій? Так, дивився. Чи зачепило мене тоді, коли Усик переміг? Так, звісно, – ділиться боєць.

Як зауважив Тайсон, він сподівався, що Джошуа зможе виграти бій, але цього не сталось.

– Він не зміг, і це не моя справа. Одна річ, яку я засвоїв у своєму житті – тримати свій ніс подалі від чужих справ. Тож це мене не стосується, — заявив Ф’юрі.

Як Усик став чемпіоном світу

Олександр Усик здолавши Ентоні Джошуа у боксерському протистоянні, став новим володарем чотирьох чемпіонських титулів – WBO, IBF і IBO, WBA Super.

Бій відбувся у ніч на 26 вересня на арені ФК Тоттенгем у Великій Британії. Поєдинок тривав усі 12 раундів та завершився одностайною перемогою українця за рішенням суддів – 117:112, 116:112 і 116:112.

Усик зізнався, що бій пройшов саме так, як він планував. За його словами, було кілька моментів, коли перевага була у Джошуа, але він зміг зібратись і взяти чемпіонство.

Після сенсаційної перемоги українець очолив світовий рейтинг боксерів у суперважкій вазі. Також він піднявся у списку топ-боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Багато світових зірок боксу привітали Усика з перемогою. Зокрема, екс-чемпіони світу Леннокс Льюїс та Енді Руїс.

Водночас легендарний екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон розкритикував бій Усик – Джошуа, заявивши, що то був невдалий день.