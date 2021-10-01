Легендарного форварда збірної Бразилії і клубу Сантос – Пеле (Едсон Арантес ду Насіменто) виписали з медичного закладу, де він майже місяць перебував у реанімації.

Триразовий чемпіон світу з футболу після виписки з клініки в Сан-Паулу написав у соцмережі зворушливе повідомлення, де розповів, що радий повернутися додому.

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– Я дуже щасливий повернутися додому. Хочу подякувати всій команді лікарні Альберта Ейнштейна, яка зробила моє перебування приємним, надавши гуманний і дуже ласкавий прийом, – написав футболіст.

Також Пеле подякував усім вболівальникам, які з усього світу підтримували його.

Однак колишньому нападнику збірної Бразилії доведеться пройти ще курс хіміотерапії. Медики оцінюють стан його здоров’я як задовільний.

18 вересня екс-гравець збірної Бразилії Пеле опинився у реанімації. Його повторно госпіталізували через загострення кислотного рефлюксу – захворювання, що викликає печію через зворотній відтік шлункової кислоти до стравоходу.

На початку вересня 80-річному бразильцю видалили пухлину товстої кишки. Після чого він залишився в лікарні для подальшого спостереження.

Відзначимо, що Пеле вважається одним із найкращих футболістів в історії. Він допоміг збірній Бразилії завоювати чемпіонство світу у 1958, 1962 і 1970 роках.

До вересня цього року він був найкращим бомбардиром у Південній Америці– на його рахунку 77 голів. Згодом його рекорд зумів побити зірковий гравець ПСЖ Ліонель Мессі – 79 м’ячів.