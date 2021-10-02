Американська Національна жіноча футбольна ліга (NWSL) вирішила скасувати усі матчі, що мали відбутися на цих вихідних, через секс-скандал за участю тренера Пола Райлі. Наставника звинувачують у домаганні та ґвалтуванні.

В одному з інтерв’ю дві футболістки, яких тренерував Райлі, заявили, що 58-річний тренер примушував їх до інтиму під час його роботи в декількох лігах та командах, починаючи з 2010 року.

Ба більше, за словами спортсменок, наставник змушував дівчат цілуватися одна з одною.

Також вони повідомили, що тренер нібито ґвалтував спортсменок понад 10 років. Водночас сам Райлі звинувачення заперечує.

– У мене ніколи не було сексу з цими гравцями та не було сексуальних домагань щодо до них, – заявив футбольний тренер.

Між тим 30 вересня Пола Райлі звільнили, а американська Федерація футболу припинила його тренерську ліцензію.

Водночас у лізі взяли перерву. Також вирішили відкрити анонімну гарячу лінію, на яку футболістки, команда та персонал зможуть відправляти повідомлення про будь-які проблеми та подібні ситуації.

Також наприкінці серпня з’явилися інформація, що у Штатах судитимуть порноактора Рона Джеремі. Прокуратура Лос-Анджелеса звинувачує порнозірку у сексуальному домаганні та зґвалтуванні.

Зокрема, 68-річну зірку фільмів для дорослих звинувачують у 12 зґвалтуваннях, семи примусових оральних зляганнях, кількох домаганнях до жінок під час сну.

Сам Джеремі заперечує всі звинувачення. Засідання суду повинне відбутись 12 жовтня. Акторові загрожує 30 років в’язниці.