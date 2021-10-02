Кличко пообіцяв посприяти проведенню реваншу між Усиком і Джошуа у Києві

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв докласти всіх зусиль, аби реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбувся саме в українській столиці.

Про це він заявив в коментарі на одному з телеканалів.

– Це складне питання. Це питання переговорів, але ми докладемо всіх зусиль для того, щоб він, якщо і відбувся – то саме у Києві, – сказав Кличко.

За словами градоначальника, бій повинен пройти найпізніше через вісім місяців.

Він також нагадав, що у Усика є діючий контракт з промоутерською компанією К2 Promotions, яка заснована братами Кличко у 2005 році.

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Нагадаємо, в ніч на 26 вересня Усик став новим чемпіоном світу у надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF, IBO.

Українець одноголосним рішенням суддів здолав Джошуа з рахунком 117: 112, 116: 112 і 116: 112.

У заключному, дванадцятому, раунді в останні 20 секунд Усик був близький, щоб відправити Джошуа в нокаут, але Ентоні врятували канати і фінальний гонг.