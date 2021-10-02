Знаменитий британець Ентоні Джошуа прокоментував свою поразку від українця Олександра Усика у бою за чемпіонські титули WBA, IBF, WBO і IBO у надважкій вазі.

Джошуа заявив, що вже переглянув свій поєдинок та проаналізував підготовку до неї.

– Я виявив свої помилки та засвоїв урок. Дякую за вподобайки. Не турбуйтеся про мене. Мій дух сильний, – написав боєць.

View this post on Instagram Публикация от Anthony Joshua (@anthonyjoshua)

У ніч на 26 вересня Олександр Усик здолавши Ентоні Джошуа, став новим володарем чотирьох титулів чемпіона світу.

Поєдинок пройшов у Лондоні та тривав усі 12 раундів. Зустріч завершилась одностайною перемогою українця за рішенням суддів.

Тоді ж Усик прокоментував свою перемогу та зізнався, що бій пройшов саме так, як він планував. Після того як Усик приїхав на батьківщину, він заявив, що повезе чемпіонські пояси до себе додому в Крим.

Ба більше, українець очолив світовий рейтинг боксерів у надважкій вазі та значно піднявся у списку найкращих боксерів світу незалежно від ваги.

Світові зірки боксу привітали Усика з перемогою. Зокрема, екс-чемпіони світу Леннокс Льюїс та Енді Руїс.

Водночас легендарний екс-чемпіон світу Майк Тайсон розкритикував бій, заявивши, що то був невдалий день. А Тайсон Ф’юрі зізнався, що його зачепив сенсаційний тріумф новоспеченого чемпіона світу.