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Дмитро Кудрявцев |

Динамо в домашньому матчі зіграло внічию з Шахтарем

Шахтар - Динамо

У неділю, 3 жовтня київське Динамо зіграло в 10-му турі чемпіонату України з донецьким Шахтарем.

Склади:

Динамо: 1. Бущан – 94. Кендзьора, 34. Сирота, 25. Забарний, 20. Караваєв – 5. Сидорчук (К), 10. Шапаренко – 15. Циганков, 29. Буяльський, 14. Де Пена – 22. Вітіньйо.

Запасні: 71. Бойко, 13.Шабанов, 17. Лєднєв, 18. Андрієвський, 19.Гармаш, 24.Тимчик, 73.Шкурін, 89.Супряга, 99.Антюх.

Шахтар: П’ятов, 2. Додо, 4. Кривцов, 5. Марлон, 6. Степаненко, 7. Майкон, 11. Марлос, 19. Соломон, 21. Алан Патрік, 22. Матвієнко, 38. Педріньо.

Запасні:  81. Трубін, 8. Маркос Антоніо, 14.Тете, 20. Мудрик, 25.Судаков, 26.Конопля, 44. Корнієнко, 45.Сікан, 77.Бондарь.

Обидві команди створювали гарні моменти біля воріт одне одного, проте забити та і не змогли.

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