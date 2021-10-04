Гвардіола серед фігурантів Pandora Papers: що приховує тренер Манчестер Сіті

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став одним із фігурантів Pandora Papers – розслідуванні Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів щодо можливої причетності світових лідерів та відомих осіб до офшорних схем.

Іспанське видання El Pais зазначає, що один із найвідоміших футбольних менеджерів мав рахунок у князівстві Андорра до 2012 року. Потім він скористався податковою амністією в Іспанії, що була запроваджена консервативним урядом тодішнього прем’єр-міністра Маріано Рахоя, щоб упорядкувати свою фінансову ситуацію.

У розслідуванні також йдеться, що Гвардіола вказаний як законний представник панамської компанії Repox Investments. Вона була створена у лютому 2007 року – за чотири місяці до того, як каталонського фахівця призначили на посаду тренера у Барселона Б.

Податковий радник Гвардіоли Луїс Оробіт пояснив, що існування компанії Repox Investments немає нічого спільного ні з футбольним клубом Барселона, ні з бізнес-інтересами Гвардіоли.

Де-факто створення Repox Investments було ініціативою банка Андорри, щоб захистити особу тренера як власника банківського рахунка. Гвардіола став власником рахунку у банку Андори з моменту переїзду до Катара у 2003 році.

Аль-Ахлі платив іспанцю понад €2 млн за сезон, а саме в андоррському банку зберігалася його заробітна плата.

Рішення відкрити рахунок в Андоррі було пов’язано з неможливістю отримати посвідку на проживання в тій країні, де він не буде платити податки. Тоді Гвардіола вирішив зберігати зарплату в Андоррі – країні з більш сприятливим фіскальним режимом, де йому не потрібно було б платити жодних податків.

Оробіт додав, що його клієнт лише використовував рахунок у Banca Privada d’Andorra (BPA) для внесення заробітної плати, коли був у катарському клубі Аль-Ахлі, де він грав у період з 2003 по 2005 року. А коли Пеп скористався податковою амністією, то заплатив 10% збору з $500 тис.

Repox Investments не вела ніякої фактичної діяльності і служила підставною компанією, щоб приховати справжнього власника коштів в Андоррі.

Pandora Papers — це найбільша колаборація журналістів-розслідувачів за всю історію, яка розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх президентів, прем’єр-міністрів та монархів та понад 330 чиновників і публічних осіб у понад 90 країнах світу.

Понад 600 журналістів з 117 країн світу протягом року досліджували 11,9 млн конфіденційних файлів.

Джерело: El Pais