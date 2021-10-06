Олімпійський чемпіон Токіо-2020 у греко-римській боротьбі Жан Беленюк повідомив, що розмірковує виставити своє золото з Ігор на аукціоні.

Про це рішення спортсмен повідомив у соціальних мережах, прикріпивши фото із завойованою медаллю.

— Друзі, хочу зробити добру справу! Дуже багато вже зробили фото з моєї золотою медаллю, яку я привіз з Токіо. Вона – честь і гордість нашої країни, і вдячний Богу і команді, що саме мені пощастило привезти єдину золоту медаль для України, – написав Жан.

Беленюк додав, що хоче, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці.

— Думаю провести аукціон і продати її, а всі виручені гроші, передати на благодійну допомогу хворим дітям, – зауважив борець.

У коментарях до публікації спортсмена користувачі розділилися: одні запевняють борця не робити цього, адже медаль одна і радять створити фонд допомоги онкохворим дітям, а інші – підтримують таке рішення Жана і пишуть, що медаль – це лише уламок металу.

Жан Беленюк став єдиним українським спортсменом, хто виборов золоту медаль на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

У вирішальному поєдинку він здолав представника Угорщини Віктора Льорінца з рахунком 5:1.

У медальному заліку Токіо українці посіли 44-е місце, із одним золотом, шістьма срібними нагородами та дванадцятьма бронзовими медалями.