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Людмила Богданова |

На матч збірної України у Львові пускатимуть з тестом або Covid-cертифікатом

Зінченко, матч Україна - Швеція

На матч збірної України з футболу проти Боснії та Герцеговини, який відбудеться 12 жовтня у Львові, зможуть потрапити не всі вболівальники. Вхід буде дозволений лише для осіб, які мають сертифікат про вакцинацію або негативний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомила прес-служба стадіону Арена Львів, де пройде матч, з посиланням на рішення комісії з ТЕБ та НС.

Організатори матчу Україна – Боснія та Герцеговина очікують до 20 тис. вболівальників.

Перед входом на стадіон Арена Львів відвідувачі повинні пред’явити документи, що підтверджують особу, а також Covid-cертифікат або негативний тест на Covid-19.

Тест на коронавірус методом ПЛР потрібно зробити не пізніше як за 72 год до старту спортивної події. Експрес-тест на антиген – також не більше як за 72 год.

Covid-cертифікат має підтверджувати отримання повного курсу вакцинації.

Також вболівальникам перед входом вимірюватимуть температуру. Перебувати на матчі дозволено лише у захисних масках.

Придбати квитки на матч Україна – Боснія та Герцеговина у Львові можна у режимі онлайн. Потім їх необхідно роздрукувати, хто не зможе цього зробити – на території Арени Львів діятимуть сервісні центри.

України зустрінеться с Боснією та Герцеговиною у межах відбору на Чемпіонату світу-2022 12 жовтня.

Перед цим 9 жовтня на синьо-жовтих чекає матч проти Фінляндії у Гельсінкі.

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Фото: Getty Images

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