Український півзахисник футбольного клубу Дніпро-1 Єгор Ярмолюк увійшов до рейтингу топ-60 талановитих гравців 2004 року народження. Уперше в історії представник України потрапив до цього переліку.
Ярмолюку лише 17 років, але він зміг підкорити серця світових експертів з футболу.
Між тим у виданні підкреслили схожість Ярмолюка з футболістом Вест Хема та збірної України – Андрієм Ярмоленком. І річ зовсім не у подібності прізвищ.
– Такий же сильний та потужний з м’ячем. Також може зіграти на фланзі, – йдеться у повідомленні.
Також ЗМІ наголошують на відмінному дебюті 17-річного футболіста в молодіжній збірній України та відзначають його статус наймолодшого гравця, який вийшов на поле в матчі української Прем’єр-ліги.
– Він працьовитий, невтомний півзахисник, якому можна довірити м’яч, завдяки його чудовому баченню поля та неймовірному футбольному інтелекту, – пише The Guardian.
Найбільше місць у списку то-60 футболістів отримали представники Бразилії та Іспанії – по чотири.
Список Наступне покоління від The Guardian випускають щороку з 2014-го. Однак саме цьогоріч вперше відзначився український гравець.
До переліку потрапляють 60 найкращих гравців певного року народження за версією видання. У 2021 році до нього ввійшли футболісти, які народились у 2004 році.
Що відомо про Ярмолюка
17-річний Єгор Ярмолюк – вихованець школи Дніпро-1. Він встиг вже відіграти за клуб на дорослому рівні 17 поєдинків та відзначитися голом.
У складі молодіжної збірної України U21 він провів чотири гри, а також успішно з голом дебютував у матчі за збірну U19.
Фото: Дніпро-1