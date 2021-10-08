Український півзахисник футбольного клубу Дніпро-1 Єгор Ярмолюк увійшов до рейтингу топ-60 талановитих гравців 2004 року народження. Уперше в історії представник України потрапив до цього переліку.

Ярмолюку лише 17 років, але він зміг підкорити серця світових експертів з футболу.

Між тим у виданні підкреслили схожість Ярмолюка з футболістом Вест Хема та збірної України – Андрієм Ярмоленком. І річ зовсім не у подібності прізвищ.

– Такий же сильний та потужний з м’ячем. Також може зіграти на фланзі, – йдеться у повідомленні.

Також ЗМІ наголошують на відмінному дебюті 17-річного футболіста в молодіжній збірній України та відзначають його статус наймолодшого гравця, який вийшов на поле в матчі української Прем’єр-ліги.

– Він працьовитий, невтомний півзахисник, якому можна довірити м’яч, завдяки його чудовому баченню поля та неймовірному футбольному інтелекту, – пише The Guardian.

Найбільше місць у списку то-60 футболістів отримали представники Бразилії та Іспанії – по чотири.

Список Наступне покоління від The Guardian випускають щороку з 2014-го. Однак саме цьогоріч вперше відзначився український гравець.

До переліку потрапляють 60 найкращих гравців певного року народження за версією видання. У 2021 році до нього ввійшли футболісти, які народились у 2004 році.

Що відомо про Ярмолюка

17-річний Єгор Ярмолюк – вихованець школи Дніпро-1. Він встиг вже відіграти за клуб на дорослому рівні 17 поєдинків та відзначитися голом.

У складі молодіжної збірної України U21 він провів чотири гри, а також успішно з голом дебютував у матчі за збірну U19.

Фото: Дніпро-1