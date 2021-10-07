У колишньої першої ракетки світу Енді Маррея вкрали обручку перед стартом турніру в Індіан-Веллсі.

Сумною звісткою британський тенісист поділився зі своїми підписниками у соціальній мережі Instagram.

View this post on Instagram Публикация от Andy Murray (@andymurray)

Маррей залишився без обручки через власну звичку, яка вилізла йому боком. Річ у тім, що під час тренувань тенісист часто прив’язує обручку до кросівок, щоб вона не загубилася.

Після одного з тренувань Енді вирішив висушити кросівки, але оскільки у його готельному номері не було балкону, він залишив взуття під авто, забувши відв’язати обручку.

Вранці Маррей виявив, що під машиною кросівок та обручки вже не було.

— Так, я знаю, що я ідіот, і озираючись на минуле це видається жахливою ідеєю, але мені потрібна допомога. Якою має бути винагорода за її повернення? — написав він у Instagram.

У відео тенісист пояснив, що у Каліфорнії зараз дуже спекотно, а його тенісне взуття досить волого і смердить. Тому він вирішив їх висушити, але не хотів залишати кросівки у номері через сморід.

Тенісний турнір в Індіан-Веллсі стартував 6 жовтня і триватиме до 17 жовтня 2021 року.