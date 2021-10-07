Вперше в історії: українка Монзуль судитиме матч збірної Англії у відборі на ЧС-2022

Відбірковий матч на чемпіонат світу-2022 між збірними Андорри та Англії вперше судитиме жіноча команда. Головним арбітром на полі буде українка Катерина Монзуль.

Також до складу суддівської бригади увійшли українки Марина Стрілецька та Світлана Грушко. Ба більше, за систему VAR також відповідатиме жінка – Стефані Фраппар із Франції.

Відзначимо, що матч чоловічої збірної Англії вперше в історії судитиме жінка. Тому це справді історичний момент.

Протистояння між Андоррою та Англією пройде у суботу, 9 жовтня. Початок зустрічі о 21.45 за київським часом.

Але сама Монзуль не вперше судитиме гру чоловічих збірних. Харків’янка дебютувала у листопаді 2020 року. Тоді вона працювала на матчі Ліги націй між командами Сан-Марино – Гібралтар.

Окрім того, жінка вже в березні судила матч відбору на ЧС-2022 між Австрією та Фарерськими островами.

Цього року Монзуль разом із француженкою Фраппар стала однією з перших жінок в історії, які працювали на матчах відбору на ЧС.

Що відомо про кар’єру Монзуль

Харків’янка активно працює на матчах української Прем’єр-ліги. Її вважають однією з топових футбольних суддів України.

У 2005 році арбітр дебютувала на відбірковому матчі на ЧС-2007. Але це був бій між жіночими командами Фінляндії та Польщі.

Уперше Катерина судила чоловічий матч у 2011 році між Одесою та Кримтеплицею. Через п’ять років вона офіційно стала першою жінкою-арбітром в УПЛ.

Окрім того, Монзуль двічі у своїй кар’єрі брала участь в ролі судді на Олімпійських іграх.

А от у 2015 році вона завоювала титул топ-арбітра за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IHHFS).

Нагадаємо, що 9 жовтня також пройде матч у відборі до чемпіонату світу-2022 Фінляндія – Україна. Поєдинок відбудеться на стадіоні Олімпіаштадіон у Гельсінкі.