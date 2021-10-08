У четвер, 7 жовтня, збірна Франції зустрічалася з командою Бельгії у межах матчу 1/2 фіналу дивізіону А у Лізі націй сезону-2021/22. Поєдинок відбувся у Турині на стадіоні Альянц Стедіум і закінчився з рахунком

На перших хвилинах більше часу з м’ячем проводили французи. Однак за декілька хвилин Лукаку із правого флангу прострілив у штрафну, а Кунді в спробі вибити м’яч скинув його прямо на ногу Де Брюйне. Тоді ж Кевін намагався пробити з близько відстані, проте Льоріс фантастично парирував.

Відкрити рахунок міг би Мбаппе, після пасу Грізманна. Але м’яч просто потрапив в ногу Кіліану.

Перші 10 хвилин пройшли дуже ефектно та швидко. Матч одразу видався потужним. Французи більше переважали, ніж бельгійці.

Але згодом ініціативу перехопила Бельгія і дуже потужно. Яннік Карраско на 37-й хвилині отримав передачу від Де Брюйне, змістився з лівого флангу в штрафну і шалено пробив в ближній кут воріт.

Недовго бельгійці змусили чекати на повторення тріумфу. На 41-й хвилині Ромелу Лукаку отримав класну передачу від того ж таки Де Брюйне і шикарно пробив з гострого кута.

У другому таймі активніше гру розпочали гравці Франції, бельгійці ж особливо не вдавались до контратаки.

Франції взялась пильніше контролювати м’яч після подвійної поразки напередодні, а Бельгія сиділа в оброні.

І от на 62-й хвилині Карім Бензема забиває гол, після пасу від Мбаппе. Він, перебуваючи в оточенні кількох захисників, фантастично пробив з півоберту точно в дальній нижній кут.

Після того як Грізманн впав у штрафному Бельгії, де отримав по ногах від Тілеманс – арбітр назначив пенальті. І його успішно реалізував Кіліан Мбаппе.

Згодом гра пішла дуже небезпечно. Обидві команди намагалися перемогти в основний час.

на 87-й хвилині Лукаку зумів відправити м’яч у дальній кут, після прострілу з лівого флангу від Карраско. Але форвард був в офсайді, тож гол не зарахували.

І тут таки на додатковому часу Тео Ернандес забив потужний і вирішальний гол, який вів французів до перемоги.

Таким чином Збірна Франції стала другим фіналістом Ліги націй-2021/2022.

Бельгія – Франція – 2:3

Голи: Карраско, 37, Лукаку, 41 – Бензема, 62, Мбаппе, 69 (пен.), Т. Ернандес, 90+1

Стартові склади:

Бельгія: Куртуа – Вертонген, Денайер, Альдервейрельд – Карраско, Тілеманс (Ванакен, 70), Вітсель, Кастань (Батшуаї, 90+2) – Е. Азар (Троссард, 74), Лукаку, де Брюйне.

Франція: Льоріс – Л. Ернандес, Варан, Кунде – Т. Ернандес, Рабіо (Тчуамені, 75), Погба, Павар (Дюбуа, 90+2) – Грізманн – Мбаппе, Бензема (Верету, 90+6).

Відзначимо, що 6 жовтня визначився перший фіналіст Ліги націй – збірна Іспанії. Іспанці обіграли у 1/2 фіналу матчу переможця Євро-2020 – Італію.