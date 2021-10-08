У юнацькій збірній України U-18 стався спалах коронавірусної інфекції. Відразу кілька гравців здали позитивні тести.

— Ухвалено рішення скасувати збір команди, – повідомили у прес-службі УАФ.

Таким чином, заплановані на 8 та 10 жовтня товариські матчі синьо-жовтих проти однолітків зі Словаччини не відбудуться.

Головний тренер юнацької збірної Сергій Нагорняк на тренувальний збір команди викликав 20 футболістів не старших 2004 року народження.

Склад юнацької збірної України (U-18)

Воротарі: Іван Пахолюк (Колос Ковалівка), Савас Бугай (Львів).

Іван Пахолюк (Колос Ковалівка), Савас Бугай (Львів). Захисники: Артем Бенедюк, Арсеній Філатов (обидва — Динамо Київ), Віталій Холод, Богдан Слюбик (обидва — Рух Львів), Ілля Крупський (Ворскла Полтава), Даниїл Славов (ДЮФК Чорноморець Одеса).

Артем Бенедюк, Арсеній Філатов (обидва — Динамо Київ), Віталій Холод, Богдан Слюбик (обидва — Рух Львів), Ілля Крупський (Ворскла Полтава), Даниїл Славов (ДЮФК Чорноморець Одеса). Півзахисники: Олександр Роспутько, Антон Глущенко, Кирило Сігеєв (усі — Шахтар Донецьк), Антон Царенко (Динамо Київ), Іван Варфоломєєв, Олег Федор (обидва — Рух Львів), Дмитро Черниш (Ворскла Полтава).

Олександр Роспутько, Антон Глущенко, Кирило Сігеєв (усі — Шахтар Донецьк), Антон Царенко (Динамо Київ), Іван Варфоломєєв, Олег Федор (обидва — Рух Львів), Дмитро Черниш (Ворскла Полтава). Нападники: Ігор Горбач (Динамо Київ), Олег Пушкарьов (Шахтар Донецьк), Станіслав Прус (Ворскла Полтава), Даніель Ківінда (Дніпро-1 Дніпро), Анатолій Семенець (Коріа, Іспанія).

У 2021 році збірна України U-18 ще не провела жодного офіційного матчу, оскільки поєдинки кваліфікації до Євро-2021 скасували через пандемію.