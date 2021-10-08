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Марія Степанюк |

Українець боксуватиме в андекарті поєдинку Ф’юрі – Вайлдер

Віктор Вихрист

Український боксер у надважкій вазі Віктор Вихрист боксуватиме в андекарті третього бою між британцем Тайсоном Ф’юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером.

Спершу 29-річний українець мав боксувати в андекарті цього поєдинку ще 24 липня, але тоді вечір боксу перенесли через позитивний тест на коронавірус у циганського короля.

Суперником Вихриста стане 33-річний американець Майкл Маршалл. В його активі вісім боїв на профі-рингу, з яких у шістьох він переміг, ще в одному зазнав поразки та один звів унічию.

Великий вечір боксу відбудеться у ніч з 9 на 10 жовтня у Лас-Вегасі на арені T-Mobile. На кону головного боксерського поєдинку стоятиме чемпіонський пояс WBC, який наразі належить Ф’юрі.

Всього в андекарті бою Ф’юрі – Вайлдер відбудеться сім боїв. Для Вихриста це буде перший поєдинок на території США, та ще й у межах такого масштабного вечора боксу.

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Віктор Вихрист – чемпіон Європи-2017 та чемпіон Європейських ігор-2019 у Мінську. В аматорах він виступах за команду Українські отамани та брав участь у Світовій серії боксу.

Він провів сім поєдинків у профі та в усіх здобув перемогу. Раніше він боксував у Франції, Німеччині та Україні.

Фото: Віктор Вихрист

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