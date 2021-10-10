У суботу, 9 жовтня, українська збірна здобула перемогу над Фінляндією у відборі на чемпіонат світу-2022 на стадіоні Олімпіаштадіон у Гельсінкі. Поєдинок завершився рахунком 1:2.
Захват, фантастичні емоції, вогняна гра: як користувачі мережі відреагували на перемогу синьо-жовтих у матчі зі збірною Фінляндії – далі у матеріалі Фактів ICTV.
– Дивлюся футбол Україна – Фінляндія і думаю, ну чому в Росії ганьба за ганьбою?
Смотрю футбол Украина- Финляндия и думаю ну почему у России позор за позором?
— nikver (@nikverr) October 9, 2021
– До речі, матч Фінляндія – Україна виглядає зараз набагато цікавіше, ніж вчорашній Росія – Словаччина.
Кстати, матч Финляндия – Украина смотрится сейчас намного интереснее, чем вчерашний Россия – Словакия.
— JE SUIS KOROBKOV (@LimitaVIP) October 9, 2021
– Я просто у захваті! Фантастика! Це перемога, яка була нам так необхідна. Дует ЯЯ знов приносить нам перемогу! Святкуємо.
Я просто у захваті !!! Фантастика ????????????
ЦЕ ПЕРЕМОГА, ЯКА БУЛА НАМ ТАК НЕОБХІДНА ✊
Дует ЯЯ знов приносить нам перемогу !
Святкуємо ???? Але недовго, бо попереду черговий іспит у Львові, де я буду присутній особисто ✊#Фінляндія ???????? #Україна ???????? #Finland ???????? #Ukraine ???????? #WCQ2022
— Amazing Johnny ???????????????????????? (@Amazing_Johnny_) October 9, 2021
– Ну нарешті смугу прикрих нічиїх подолано: Фінляндія-Україна-1:2! Молодці, хлопці. Браво, Петраков!
Ну нарешті смугу прикрих нічиїх подолано: Фінляндія-Україна-1:2!!! Молодці, хлопці. Браво, Петраков! pic.twitter.com/O0VU7GcqEO
— В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) October 9, 2021
– Перемога, без перебільшень, у важливому матчі. Молодці! Далі матч вдома проти боснійців.
????????Фінляндія – Україна????????
1-2
Перемога, без перебільшень, у важливому матчі. Молодці!
Далі матч вдома проти боснійців
— Щирий Українець (@VIktorKRASnobo1) October 9, 2021
– Гра просто вогонь!
Гра просто вогонь ????????????#Фінляндія ???????? #Україна ???????? #Finland ???????? #Ukraine ???????? #WCQ2022
— Брюс Всемогутній ???????? (@BruceWillisUA) October 9, 2021
– До перемоги, Україно. Я усією душею сьогодні з тобою. Луганщина вболіває за тебе. Слава Україні!
До перемоги, Україно ???????????????????????? Я усією душею сьогодні з тобою.
Луганщина вболіває за тебе ????????????????????????
Нам потрібна ця перемога !!!
Слава Україні !!! #Фінляндія ???????? #Україна ???????? #Finland ???????? #Ukraine ???????? #WCQ2022 pic.twitter.com/Jy0FR25AHT
— Amazing Johnny ???????????????????????? (@Amazing_Johnny_) October 9, 2021
Огляд на матч Україна-Фінляндія можна подивитися у матеріалі Фактів ICTV. Наступного разу українські спортсмени зіграють у вівторок, 12 жовтня. Синьо-жовті зустрінуться з футболістами з Боснії та Герцеговини. Поєдинок відбудеться на Арені Львів.