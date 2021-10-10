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Юлія Захарченко |

Гра просто вогонь: реакція мережі на перемогу України над Фінляндією у відборі на ЧС-2022

Гра просто вогонь: реакція мережі на перемогу України над Фінляндією у відборі на ЧС-2022

У суботу, 9 жовтня, українська збірна здобула перемогу над Фінляндією у відборі на чемпіонат світу-2022 на стадіоні Олімпіаштадіон у Гельсінкі. Поєдинок завершився рахунком 1:2.

Захват, фантастичні емоції, вогняна гра: як користувачі мережі відреагували на перемогу синьо-жовтих у матчі зі збірною Фінляндії – далі у матеріалі Фактів ICTV.

– Дивлюся футбол Україна – Фінляндія і думаю, ну чому в Росії ганьба за ганьбою?

– До речі, матч Фінляндія – Україна виглядає зараз набагато цікавіше, ніж вчорашній Росія – Словаччина.

– Я просто у захваті! Фантастика! Це перемога, яка була нам так необхідна. Дует ЯЯ знов приносить нам перемогу! Святкуємо.

– Ну нарешті смугу прикрих нічиїх подолано: Фінляндія-Україна-1:2! Молодці, хлопці. Браво, Петраков!

– Перемога, без перебільшень, у важливому матчі. Молодці! Далі матч вдома проти боснійців.

– Гра просто вогонь!

– До перемоги, Україно. Я усією душею сьогодні з тобою. Луганщина вболіває за тебе. Слава Україні!

Огляд на матч Україна-Фінляндія можна подивитися у матеріалі Фактів ICTV. Наступного разу українські спортсмени зіграють у вівторок, 12 жовтня. Синьо-жовті зустрінуться з футболістами з Боснії та Герцеговини. Поєдинок відбудеться на Арені Львів.

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Фото: Getty Images

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