У суботу, 9 жовтня, українська збірна здобула перемогу над Фінляндією у відборі на чемпіонат світу-2022 на стадіоні Олімпіаштадіон у Гельсінкі. Поєдинок завершився рахунком 1:2.

Захват, фантастичні емоції, вогняна гра: як користувачі мережі відреагували на перемогу синьо-жовтих у матчі зі збірною Фінляндії – далі у матеріалі Фактів ICTV.

– Дивлюся футбол Україна – Фінляндія і думаю, ну чому в Росії ганьба за ганьбою?

Смотрю футбол Украина- Финляндия и думаю ну почему у России позор за позором? — nikver (@nikverr) October 9, 2021

– До речі, матч Фінляндія – Україна виглядає зараз набагато цікавіше, ніж вчорашній Росія – Словаччина.

Кстати, матч Финляндия – Украина смотрится сейчас намного интереснее, чем вчерашний Россия – Словакия. — JE SUIS KOROBKOV (@LimitaVIP) October 9, 2021

– Я просто у захваті! Фантастика! Це перемога, яка була нам так необхідна. Дует ЯЯ знов приносить нам перемогу! Святкуємо.

Я просто у захваті !!! Фантастика ???????????? ЦЕ ПЕРЕМОГА, ЯКА БУЛА НАМ ТАК НЕОБХІДНА ✊ Дует ЯЯ знов приносить нам перемогу ! Святкуємо ???? Але недовго, бо попереду черговий іспит у Львові, де я буду присутній особисто ✊#Фінляндія ???????? #Україна ???????? #Finland ???????? #Ukraine ???????? #WCQ2022 — Amazing Johnny ???????????????????????? (@Amazing_Johnny_) October 9, 2021

– Ну нарешті смугу прикрих нічиїх подолано: Фінляндія-Україна-1:2! Молодці, хлопці. Браво, Петраков!

Ну нарешті смугу прикрих нічиїх подолано: Фінляндія-Україна-1:2!!! Молодці, хлопці. Браво, Петраков! pic.twitter.com/O0VU7GcqEO — В’ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) October 9, 2021

– Перемога, без перебільшень, у важливому матчі. Молодці! Далі матч вдома проти боснійців.

????????Фінляндія – Україна????????

1-2

Перемога, без перебільшень, у важливому матчі. Молодці!

Далі матч вдома проти боснійців — Щирий Українець (@VIktorKRASnobo1) October 9, 2021

– Гра просто вогонь!

– До перемоги, Україно. Я усією душею сьогодні з тобою. Луганщина вболіває за тебе. Слава Україні!

Огляд на матч Україна-Фінляндія можна подивитися у матеріалі Фактів ICTV. Наступного разу українські спортсмени зіграють у вівторок, 12 жовтня. Синьо-жовті зустрінуться з футболістами з Боснії та Герцеговини. Поєдинок відбудеться на Арені Львів.