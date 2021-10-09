Команди АПЛ збунтувалися через покупки Ньюкасла арабським фондом

Команди англійської Прем’єр-ліги масово виступили проти зміни власника команди Ньюкасл Юнайтед.

Причиною схвильованості клубів АПЛ після покупки Сорок інвестиційним фондом Саудівської Аравії стала недостатня кількість інформації, наданої їхнім керівникам.

Зокрема, свої скарги подали вже 19 команд, які вимагають провести наступного тижня екстрене засідання щодо цього питання.

Крім того, керівництво цих клубів невдоволено схваленням відповідної угоди з боку керівництва ліги.

Вони висловили думку, що бренд АПЛ може постраждати через прихід арабських власників, який може привести до зростання зарплат та цін на трансфери.

Серед підписантів значиться Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі та ще 15 команд.