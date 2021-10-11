Збірна Франції перемогла команду Іспанії у фіналі Ліги націй сезону 2021/2022 з рахунком 2: 1.
Голи за підопічних Дід’є Дешама забивали Карім Бензема і Кіліан Мбаппе, на які Червона фурія відповіла точним ударом Мікеля Орасабаля.
Перший тайм і половина другого пройшли без гострих моментів з обох сторін, однак на 64-й хвилині команди несподівано активізувалися.
Спочатку французи пробили в поперечину, після чого м’яч рикошетом ледь не опинився у воротах іспанців, проте Червона фурія вже у наступній же контратаці забила гол – на 65-й хвилині відзначився Орасабаль.
Буквально через дві хвилини рахунок зрівняв Бензема, який забив з передачі Мбаппе, який і сам відзначився на 80-й хвилині. Між голами французи створили кілька небезпечних моментів, на які іспанці практично нічим не змогли відповісти.
Вже на 87-й хвилині Орасабаль міг оформити дубль, потужно пробивши, проте ворота врятував Уго Льоріс, а вже наступну контратаку міг завершувати Мбаппе.
Нападник сам пробіг практично через все поле, віддав на Бензема, який зміг повернути м’яч гравцеві ПСЖ, а він вдарив прямо у воротаря.
Іспанія – Франція – 1: 2
Голи: Орасабаль, 65 – К. Бензема, 67 К. Мбаппе, 80
Склади:
Іспанія:
Симон, Алонсо, Емерік Ляпорт, Ерік Гарсія, Сезар Аспілікуета, Ернандес, Серхіо Бускетс, Габі (Коке, 75), Пабло Сарабія (Піно, 61), Мікель Оярсабаль, Ферран Торрес.
Франція:
Уго Льоріс, Кімпембе, Варан (Дайот, 43), Жюль Кунде, Тео Ернандес, Павар, Орельєн Тчуамені, Поль Погба, Антуан Грізманн (Джордан, 90+2), Кіліан Мбаппе, Карім Бензема.