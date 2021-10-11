Українець Ленур Теміров став бронзовим призером чемпіонату світу зі спортивної боротьби, що завершився в норвезькому Осло.

У заключний день змагань український борець греко-римського стилю у поєдинку за третє місце здолав представника Азербайджану Талеха Мамедова з рахунком 5:4.

Теміров виборов нагороду у вазі до 63 кг. Золото дісталося іранцю Мейсу Далхані, а срібло – грузину Лері Абуладзе.

У соціальній мережі Facebook Ленур подякував за підтримку.

— Дуже дякую за підтримку! Ця медаль не тільки моя, це медаль всього кримськотатарського народу, всієї України! – написав борець.

Медаль Темірова стала для збірної України третьою на цьому чемпіонаті світу. Ще дві бронзові нагороди вибороли представники вільного стилю Магомед Закарієв (до 97 кг) та Олександра Хоменець (до 55 кг).

На літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо Теміров посів четверте місце, поступившись у вирішальному поєдинку за бронзу представнику Китаю Валіханему Сайліке.

Сутичка борців завершилася нічиєю 1:1, але оскільки останній бал заробив китаєць, то саме він став переможцем.