Усик або ніхто: у команді Ф’юрі вважають українця єдиним гідним суперником

Батько та тренер британського боксера Тайсона Ф’юрі хоче, щоб його син провів наступний бій з українцем Олександром Усиком. На думку Ф’юрі старшого, саме Усик є гідним суперником для його сина, який наразі володіє титулом чемпіону світу у суперважкій вазі за версією WBC.

– Як на мене, він повинен чекати на Усика або нікого. Наступний Усик, або ніхто. Я б не думав про інших, вони не у класі Тайсона.

Джонсон Ф’юрі обурився, що WBC зобов’язав його сина провести зустріч з британцем Ділліаном Вайтом – тимчасовим чемпіоном за версією WBC. На думку батька Ф’юрі, Вайт не зможе перемогти у Деонтея Вайлдера.

– Чи впорається Ділліан Вайтт з Деонтеєм Вайлдером? Ні. То чому вони хочуть, щоб мій син нокаутував його?

WBC призначив Ф’юрі поєдинок з Ділліаном Вайтом, але завадити цьому зможе лише Олександр Усик. Якщо команди боксерів домовляться за поєдинок протягом 30 днів, вони зможуть поборотися за звання абсолютного чемпіона світу.

9 жовтня Тайсон Ф’юрі нокаутував Деонтея Вайлдера та захистив свій пояс WBC у надважкій вазі. Після перемоги Ф’юрі не заперечив можливість бою проти Усика, але зауважив, що це може відбутися після його реваншу з Джошуа.

25 вересня український боксер сенсаційно здобув перемогу над британцем Ентоні Джошуа. Олександр Усик став новим чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO.

Джерело: Talksport