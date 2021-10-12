В українського тренера Юрія Вернидуба, який істотно підняв свій авторитет після історичних перемог у Лізі чемпіонів-2021/2022, було запрошення з російського клубу.

Однак головний наставник тираспольського Шерифа (Молдова) розповів, що відмовився очолити клуб з РФ.

Відомо, що екс-тренера луганської Зорі хотів підписати Краснодар, але він категорично відмовився.

– Чи є з Росії пропозиції? Ні, з Росії точно немає. Я ж казав, що не буду там працювати. У мене є свої принципи. І мій батько мене ніколи б не зрозумів. Раніше були дзвінки. У свій час було запрошення з Краснодара, але я відмовився, – зізнався Вернидуб.

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Відзначимо, що Юрій Вернидуб став першим в історії футбольного клубу тренером, який вивів Шериф у груповий раунд Ліги чемпіонів.

У стартовому матчі вдома підопічні Вернидуба впевнено обіграли донецький Шахтар з рахунком 2:0. У другому турі вони зробили справжню сенсацію, перегравши іспанський Реал (2:1).

За підсумками двох турів ЛЧ-2021/2022 Шериф лідирує у своїй групі D.

Сам 55-річний Юрій Вернидуб колись грав за запорізький Металург, німецький Хемніцер, запорізький Торпедо та пітерський Зеніт.

Після завершення футбольної кар’єри у 2000 році він почав працювати у тренерському штабі запорізького Металурга, звідки і почалась його наставницька діяльність.

З 2012 до 2019 року Вернидуб очолював Зорю. Він навчив гравців проявляти професіоналізм та справжній чоловічий характер. До речі, у 2016 році клуб вийшов до фіналу Кубка України.

Після луганчан український фахівець рік працював у солігорському Шахтарі, а у 2020 році переїхав до тираспольського Шерифа.

Джерело: Sport.ua