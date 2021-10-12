Збірна України зустрінеться із командою Боснії і Герцеговини у межах матчу відбору до чемпіонату світу-2022. Гра відбудеться 12 жовтня у Львові на Арені-Львів.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1.

У повторі матч можна буде переглянути 13 жовтня об 4.10 та 20.05 на каналі Футбол 2, а також о 11.10 на каналі Футбол 1.

Це буде перша зустріч команд в офіційних матчах.

У турнірній таблиці групи D європейської кваліфікації лідером є збірна Франції (12), друга сходинка в України (8), команда Боснії і Герцеговини замикає трійку, маючи в активі 6 очок.

У попередньому турі збірна України здобула важку перемогу над Фінляндією у Гельсінкі, а боснійці на виїзді здолали Казахстан 2:0.