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Марія Степанюк |

Де дивитися матч Україна — Боснія і Герцеговина у відборі на ЧС-2022

Львов Арена

Збірна України зустрінеться із командою Боснії і Герцеговини у межах матчу відбору до чемпіонату світу-2022. Гра відбудеться 12 жовтня у Львові на Арені-Львів.

Початок матчу о 21.45 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна та Футбол 1. 

У повторі матч можна буде переглянути 13 жовтня об 4.10 та 20.05 на каналі Футбол 2, а також о 11.10 на каналі Футбол 1.

Це буде перша зустріч команд в офіційних матчах.

У турнірній таблиці групи D європейської кваліфікації лідером є збірна Франції (12), друга сходинка в України (8), команда Боснії і Герцеговини замикає трійку, маючи в активі 6 очок.

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У попередньому турі збірна України здобула важку перемогу над Фінляндією у Гельсінкі, а боснійці на виїзді здолали Казахстан 2:0.

Фото: Dreamstime

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