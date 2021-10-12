Збірна України у вівторок, 12 жовтня, проведе сьомий матч у кваліфікаційному відборі до чемпіонату світу 2022 року, в якому підопічні Олександра Петракова на стадіоні Арена-Львів у Львові зіграють проти збірної Боснії і Герцеговини. Початок зустрічі о 21.45 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.77. Успіх золотих лілій оцінюють в 5.00. Нічийний результат зустрічі — 3.75.

На те, що українці першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 1.60, а на підопічних Івайло Петева — 2.85. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 9.60.

Матч довірили судити німецькій бригаді арбітрів на чолі із Феліксом Цваєром. Йому асистуватимуть співвітчизники: Марко Ахмюллер и Крістіан Дітц. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Свен Яблонський.

Арбітр VAR – Бастіан Данкерт, йому асистуватиме Ян Зейдель.

Це буде перша зустріч команд в історії – раніше жереб ніколи не зводив між собою ці збірні.

У турнірній таблиці групи D лідером є збірна Франції (12), друга сходинка в України (8), команда Боснії і Герцеговини замикає трійку, маючи в активі 6 очок.

У попередньому турі збірна України здобула важку перемогу над Фінляндією у Гельсінкі, а боснійці на виїзді здолали Казахстан 2:0.

Фото: УАФ