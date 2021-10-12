Німеччина стала першою командою, котра відібралася на чемпіонат світу-2022 і приєдналася до Катара, який отримав гарантовану путівку, як господар Мундіалю.

Це стало можливим після виїзної перемоги над Північною Македонією з розгромним рахунком 4:0. За бундестім у матчі відзначилися Кай Хаверц, Джамал Мусіала та Тімо Вернер, котрий оформив дубль.

Підопічні Ганса Дітер-Фліка могли забити ще більше, але форвард Челсі Вернер струсонув м’ячем стійку після удару.

Збірна Німеччини, котра є чотириразовою чемпіонкою світу, кваліфікувалася на турнір вже в двадцяте. Лише збірна Бразилії брала участь у більшій кількості чемпіонатів світу. Селесао були учасниками Мундіалю 21 раз.

У відборі збірній Німеччини належить зіграти ще дві гри у своїй групі у листопаді проти збірних Ліхтенштейна та Вірменії.

12 жовтня шанс забезпечити собі дострокову участь у ЧС-2022 є у збірної Данії, яка грає у групі F. Це може статися за кількох умов: якщо Данія виграє в Австрії; якщо Данія зіграє внічию з Австрією, а Шотландія не виграє у команди Фарерських островів; якщо Шотландія програє Фарерам.