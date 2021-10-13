22-річна українська призерка Олімпіади-2020 раптово завершила кар’єру

Українська синхроністка Аліна Шинкаренко оголосила про завершення спортивної кар’єри.

22-річна спортсменка, яка стала бронзовою призеркою Олімпіади-2020 у Токіо в артистичному плавання, пояснила своє рішення на своїй сторінці в Instagram.

— А чому тягнути? Комплект медалей із чемпіонату світу та Європи є, олімпійська медаль, яка була мрія з дитинства, здійснилася. Рано чи пізно це доведеться зробити,та йти шукати себе далі, створювати сім’ю, дітей, – написала Аліна.

Шинкаренко додала, що завершує професійну кар’єру на прекрасній ноті – з олімпійською медаллю.

Спортсменка подякувала за підтримку у складні моменти життя своїм партнеркам по збірній, тренерам, лікарям та рідним.

View this post on Instagram Публикация от Alina Shynkarenko (@shynkarenko_alya)

22-річна Шинкаренко у складі української команди стала бронзовою призеркою літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

У 2019 році вона з командою виграла у дисципліні хайлайт чемпіонат світу, а роком раніше вони стали першими на чемпіонаті Європи у довільній програмі.

На чемпіонаті Європи-2021 з водних видів спорту Шинкаренко з дівчатами завоювали чотири медалі: три золотих та одну срібну.

Фото: Alina Shynkarenko