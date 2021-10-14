Президент ФІФА Джанні Інфантіно запропонував провести ювілейний чемпіонат світу-2030 в Ізраїлі, Палестині та сусідніх країнах.

Таку пропозицію Інфантіно озвучив під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом.

Говорячи про проведення турніру в країнах Близького Сходу, Інфантіно звернув увагу на політичну угоду Авраама – документ підписаний між Ізраїлем, ОАЕ та США у 2020 році про нормалізацію відносини між країнами.

Президент ФІФА вважає, що цей договір може бути передумовою для проведення чемпіонату світу.

– Чому ми не можемо помріяти про чемпіонат світу в Ізраїлі та сусідніх країнах? Враховуючи підписання угоди Авраама, чому не провести турнір в Ізраїлі та сусідніх близькосхідних країнах, включаючи Палестину?, – заявив Інфантіно.

Нагадаємо, що Ізраїль межує з чотирма країнами: Єгиптом, Йорданією, Ліваном та Сирією.

У 2030 році чемпіонату світу відзначатиме 100-річчя з першого дня проведення футбольного світового турніру. Так, у 1930 році ЧС вперше пройшов в Уругваї, а участь у ньому брали 13 збірних.

Між тим візит президента ФІФА до Ізраїлю гостро розкритикували у Палестині. Напередодні Інфантіно скасував заплановану зустріч із представниками палестинської футбольної асоціації, яка мала відбутися до його приїзду в Ізраїль.

Також раніше Інфантіно пропонував ізраїльській державі проводити ЧС кожні два роки. Однак проти такої ініціативи виступають конфедерації Європи (УЄФА) та Південної Америки (КОНКАКАФ).

Про наміри провести чемпіонат світу-2030 вже оголошували такі країни:

Марокко (Африка);

Уругвай, Аргентина, Парагвай, Чилі (Південна Америка);

Болгарія, Греція, Румунія, Сербія (Європа);

Іспанія, Португалія (Європа);

Англія, Шотландія, Вельс, Північна Ірландія та Ірландія (Європа).

Також подати заявку на проведення масштабного турніру планували Італія та Саудівська Аравія.

Фінальний етап чемпіонату світу-2022 пройде у Катарі. Він триватиме з 21 листопада до 18 грудня.

Чемпіонату світу у 2026 році прийматимуть США, Канада та Мексика.