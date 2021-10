В дев’ятому турі чемпіонату Нідерландів (Ередивізії) НЕК Неймеген приймав на своєму полі Вітесс. Гра відбулася у Неймегені на стадіоні Де Гофферт та завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0 завдяки голу Ніколая Фредеріксена на 16-й хвилині.

Для Вітесса це перша виїзна перемога над НЕКом за останні вісім років.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.

Thankfully there were no reported injuries ???? pic.twitter.com/kYXJh2UBsP

— ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021