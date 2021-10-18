В дев’ятому турі чемпіонату Нідерландів (Ередивізії) НЕК Неймеген приймав на своєму полі Вітесс. Гра відбулася у Неймегені на стадіоні Де Гофферт та завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:0 завдяки голу Ніколая Фредеріксена на 16-й хвилині.

Для Вітесса це перша виїзна перемога над НЕКом за останні вісім років.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today. Thankfully there were no reported injuries ???? pic.twitter.com/kYXJh2UBsP — ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021

Після фінального свистка гравці Вітесса підійшли до гостьової трибуни з вболівальниками своєї команди, щоб подякувати їм за підтримку. Фанати так несамовито раділи та стрибали, не стримуючи захвату від перемоги, що обвалили конструкцію стадіону.

Після падіння трибуни вони не припинили святкувати і продовжили стрибати. Даних щодо постраждалих не надходило.

За останні два роки це вже другий випадок обвалення конструкції стадіону в Нідерландах. У серпні 2019 року на стадіоні АЗ Алкмаар обвалився дах. На момент інциденту там нікого не було, тому ніхто не постраждав.

У чемпіонаті Нідерландів Вітесс посідає шосту сходинку, маючи 16 очок після дев’яти матчів. НЕК наразі розташувався на 11-й сходинці, маючи в активі 11 очок і таку саму кількість проведених ігор.