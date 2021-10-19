Калініна впевнено розібралася з росіянкою Касаткіною на турнірі у Москві

Українська тенісистка Ангеліна Калініна впевнено стартувала на турнірі WTA 500 у Москві. У двох сетах вона розправилася з другою ракеткою Росії Дар’єю Касаткіною – 6:2, 6:3.

У першій партії Калініна змогла взяти усі подачі суперниці, але віддала дві власні. Другий сет розвивався за схожим сценарієм, але росіянка все ж змогла не програти одну власну подачу.

Anhelina Kalinina defeats Kasatkina in straight sets 6-2, 6-3 to move on in Moscow! #VTBKremlinCup pic.twitter.com/fNrcIDd7RX — wta (@WTA) October 18, 2021

Матч тривав 1 годину на 24 хвилини, за які тенісистки зробили по одному ейсу, Касаткіна припустилася двох подвійних помилок, а Калініна – чотирьох.

Це було друге очне протистояння тенісисток. Ангеліні вдалося взяти реванш у Дар’ї за поразку у 2015 році.

У наступному колі українка зустрінеться з переможницею пари Онс Жабер (Туніс) – Катерина Александрова (Росія).

На турнірі у Москві стартували ще дві українки: Леся Цуренко, яка наразі посідає 145-е місце у рейтингу WTA, здолала китаянку Сінвень Жен у двох сетах – 6:4, 6:3. А ось Даяна Ястремська зачохлила ракетку вже у першому колі, поступившись росіянці із другої сотні рейтингу Анні Калінській – 6:7 (5:7), 4:6.