Калініна впевнено розібралася з росіянкою Касаткіною на турнірі у Москві

Українська тенісистка Ангеліна Калініна впевнено стартувала на турнірі WTA 500 у Москві. У двох сетах вона розправилася з другою ракеткою Росії Дар’єю Касаткіною – 6:2, 6:3.

У першій партії Калініна змогла взяти усі подачі суперниці, але віддала дві власні. Другий сет розвивався за схожим сценарієм, але росіянка все ж змогла не програти одну власну подачу.

Anhelina Kalinina defeats Kasatkina in straight sets 6-2, 6-3 to move on in Moscow! #VTBKremlinCup pic.twitter.com/fNrcIDd7RX

— wta (@WTA) October 18, 2021