У вівторок, 19 жовтня, під час урочистої церемонії на історичному стадіоні Панатінаїкос у Афінах передали олімпійський вогонь організаторам зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Участь у церемонії взяли президент Греції Катеріна Сакелларопула, глава Національного олімпійського комітету (НОК) Греції Спірос Капралос, заступник голови оргкомітету зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року та віце-президент НОК Китаю Юй Цзайцін, а також інші офіційні особи.

Однак глядачів на захід не пустили у зв’язку з обмеженнями через пандемію коронавірусу.

Вогонь на стадіон винесла факелоносець — лижниця з Греції Параскеві Ладопулу, яка в 2022 році візьме участь у зимовій Олімпіаді.

Після цього запалили вівтар олімпійського вогню, а артисти, які виконують роль жриць, показували мініатюрну виставу.

Передав факел з вогнем китайській делегації президент грецького НОК Спірос Капралос.

Напередодні, 18 жовтня, олімпійський вогонь зимових Ігор-2022 запалили у Стародавній Олімпії (Греція). Відзначимо, що дісталась така справа акторці Ксанті Георгіу.

Жінка запалювала вогонь за допомогою параболічного дзеркала від сонячних променів на руїнах античного храму Гери у Стародавній Олімпії.

Після закінчення урочистої церемонії на стадіоні в Афінах олімпійський вогонь доставили спеціальним чартерним рейсом з міжнародного аеропорту Афін до китайського Пекіна.

Читайте: МОК відсторонив Північну Корею від Олімпіади-2022 у Пекіні

24-ті зимові Олімпійські ігри-2022 пройдуть з 4 до 20 лютого у Пекіні. Паралімпійські ігри триватимуть з 4 до 13 березня також у столиці Китаю.

Відзначимо, що Пекін обрали для проведення Олімпіади-2022 ще під час сесії МОК у Куала-Лумпурі 31 липня 2015 року.

У вересня МОК та МПК ухвалили рішення, згідно з яким Ігри відбудуться без іноземних вболівальників.

Квитки на змагання надійдуть у продаж, але лише для осіб, котрі проживають на материковій частині Китаю.

Іноземні журналісти, котрі висвітлюватимуть спортивну подію, повинні будуть щодня здавати тести.